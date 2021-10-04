В РПЛ прокомментировали инцидент с предполагаемым избиением болельщика силовиками на матче в Чечне

Директор по безопасности Александр Мейтин объявил, что на видео мужчины с нашивками «Полк А.А.Кадырова» не бьют, а лишь придерживают мужчину, чтобы его могли осмотреть врачи. А сам этот мужчина, по данным Мейтина, вел себя неадекватно и находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения: курил в подтрибунном туалете, нецензурно оскорблял охрану и тому подобное. Сейчас он задержан, на него оформили протокол по статье КоАП «нарушение правил поведения на матче».

Игра между местным клубом «Ахмат» и московским «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.