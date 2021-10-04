Причиной крушения вертолета в Подмосковье, по предварительным данным, стал отказ техники либо ошибка пилотирования

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вертолет разбился во время учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека: двое мужчин и женщина, подтвердили в МЧС.
2021-10-04T02:04:43+03:00
2021-10-04T02:04:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913890-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 04 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…