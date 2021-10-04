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02:04, 04 октября 2021

Bloomberg: причиной ареста главы IB-Group Ильи Сачкова стали его планы провести IPO на зарубежной бирже

Об этом пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По их данным, планы главы компании вывести бизнес за рубеж вызвало недовольство силовиков как проявление излишней независимости. При этом, утверждают они, Сачков тесно сотрудничал с ФСБ, так как без этого в России не может вести бизнес ни одна крупная компания в сфере кибербезопасности.
В конце сентября Сачкова арестовали на 2 месяца по подозрению в госизмене (максимальное наказание по статье – 20 лет лишения свободы), в офисе его компании прошли обыски. Из-за того, что дела по этой статье подследственны ФСБ, суды чаще всего рассматривают их в закрытом режиме. Сам Сачков вины не признает.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов потребовал от следователей разъяснить суть обвинений, считая что в противном случае международной инвестиционной привлекательности этого сектора будет нанесен критический удар, в Кремле его позицию не поддержали.


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