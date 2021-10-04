Власти Грузии обвинили опального экс-президента Михаила Саакашвили в подготовке убийств оппозиционеров

Об этом в эфире телеканала «Имеди» рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его версии, это планировалось сделать 3-го октября во время акции протеста из-за несогласия с итогами муниципальных выборов, где сам Саакашвили неожиданно вышел бы в толпу.

Сам Саакашвили вины не признает и свое преследование считает политическим. Против него возбуждены сразу несколько уголовных дел, по некоторым даже заочно успели вынести приговоры – отсидеть по ним бывший глава государства должен 6 лет.

Также Гарибашвили признал, что приезд его оппонента стал результатом спецоперации силовиков, которые выманили его в Грузию. Как именно, Гарибашвили обещает рассказать в ближайшее время.