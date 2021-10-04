В Белоруссии начали сбор доносов на негативные отзывы о сотруднике КГБ, убитом в перестрелке при задержании

Как рассказал в эфире государственного телевидения начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, в короткий срок они получили жалобы уже от 2000 граждан и смогли вычислить 200 человек, которые оставляли в интернете оскорбительные отзывы о застреленном силовике.

28-го сентября группа кгбшников ворвалась в квартиру программиста Андрея Зельцера, чтобы его задержать. Он оказался вооружен и застрелил одного из них, Дмитрия Федосюка. Его тут же убили ответным огнем.