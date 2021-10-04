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01:14, 04 октября 2021

В Подмосковье прокуратура начала проверку после массового отравления собак в приюте

15 из них погибли, свыше полутора сотен пострадали. Судя по симптомам – конвульсии и частичный паралич – врачи предполагают отравление фосфатами. Результаты анализов и вскрытия умерших будут готовы в ближайшие дни.
При этом владелица приюта «Лохматая душа» в Чехове, где это произошло, заявила, что пока не планирует обращаться в полицию. По ее мнению, поставщик корма мог просто ненамеренно напутать что-то с дозировкой компонентов. По другой версии, в корм мог случайно попасть крысиный яд, который делают на том же производстве.


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