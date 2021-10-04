В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным источников РБК, это произошло при попытке угона автомобиля в городе Орске.

Тела двух студенток медколледжа с признаками насильственной смерти обнаружили после тушения пожара в жилом доме, третьей – там же во дворе. Подозреваемый – ранее судимый 30-летний Александр Лазарев. Против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», максимальное наказание по которой – пожизненный срок.