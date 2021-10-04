Международный консорциум журналистов опубликовал новое расследование о тайном имуществе мировой политической элиты

В нем, помимо прочего, фигурируют близкая подруга Владимира Путина и предполагаемая мать одной из его дочерей Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров. У них нашли роскошные яхты, виллы в Испании, квартиры в Монако и тому подобные активы.

Из других мировых лидеров в архиве встречаются, к примеру, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла II, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и президент Украины Владимир Зеленский. Есть и не связанные с политикой знаменистости – скажем, супермодель Клаудия Шиффер или певица Шакира.

Первыми успели отреагировать на публикацию власти Пакистана: они поприветствовали ее и обещали расследовать.