В Швеции объявят первого лауреата Нобелевской премии 2021-ого года

Их проведут с учётом пандемии.

Первым в Шведской королевской академии наук сегодня объявят победителя или победителей в области физиологии или медицины. Имена остальных лауреатов будут, как обычно, называть в последующие дни на этой неделе. Ожидается, что к вечеру четверга станут известны обладатели Нобеля по физике, химии и литературе.



Потом, в пятницу Норвежский комитет объявит обладателя премии мира, а в следующий понедельник станет известен победитель премии Шведского национального банка по экономике имени Альфреда Нобеля.

Вопреки обыкновению, банкетов по случаю награждений в этом году не будет, а лауреатам не придётся приезжать в Швецию. Из-за пандемии и связанными с ней ограничениями, премии выдадут победителям у них на родине. Это произойдёт десятого декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля. В Стокгольме же, как отмечали в Фонде Нобеля, церемония пройдёт только для местной публики.

Нобелевские премии вручают с 1901-ого года. Вместе с самой наградой специалисты также получают и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов крон.