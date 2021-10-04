Суд сегодня рассмотрит вопрос экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии Калеса Пучдемона

Пучдемона задержали в конце сентября на итальянском острове Сардиния. Арест экс-лидера автономии сопровождался митингами в Каталонии. Активисты называли его незаконным и требовали прекратить преследование. Суд не стал оставлять политика под стражей и отпустил его в Бельгию на заседание одного из комитетов Европарламента. Он вернулся в Италию накануне слушаний по делу о его экстрадиции на родину. В Испании его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате. Бывший лидер автономии бежал из страны в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии. Его итоги местные власти не признали.

Они требуют выдать Пучдемона, указывая, что ордер об экстрадиции действителен, а неприкосновенности у политика нет. Этот вопрос оспаривается. Защита настаивает на статусе депутата Европарламента, который не мог быть приостановлен и дает политику иммунитет.

Адвокат экс-главы Каталонии накануне рассказал СМИ, что рассмотрение вопроса экстрадиции политика не обязательно завершится сегодня.