Расследователи, опубликовавшие «Досье Пандоры», рассказали об офшорах бывших и действующих глав государств

Международный консорциум журналистов сообщил об утечке из 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Среди прочего упоминаются украинский лидер Владимир Зеленский, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, экс-глава британского правительства Тони Блэр и другие.

Признанное иностранным агентом издание «Важные истории» — единственный российский участник консорциума, опубликовало данные досье, касающиеся российских лиц. Журналисты нашли, владельцев офшоров из окружения Путина, составили такой же список парламентариев, чиновников и их семьей.



