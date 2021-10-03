Хозяину тбилисской квартиры, где находился Михаил Саакашавили, предъявили обвинение в укрывательстве преступника. Прокуратура Грузии не раскрывает имя жителя столицы, публикуют лишь его инициалы Э. Ц. В надзорном ведомстве считают, что мужчина знал, что бывший президент разыскивался за совершение тяжкого преступления, но несмотря на это предоставил ему свою квартиру.

Саакашвили, не появлявшийся в стране с 2013 года, въехал в Грузию 1 октября накануне муниципальных выборов и был задержан. Основанная им оппозиционная партия «Единое национальное движение», согласно данным ЦИК набирает почти 34%. Правящая «Грузинская мечта» — почти 45%.