В Израиле статус полностью вакцинированных от коронавируса получат только граждане, сделавшие третью прививку. Из-за новых правил для получения COVID-паспорта, более миллиона человек сегодня лишились этого статуса, пишет газета Financial Times. Она отмечает, что Израиль стал первой страной, одобрившей использование так называемой бустерной дозы, чтобы защитить нацию от быстрого распространения дельта-штамма. Для этих целей был выбран препарат Pfizer/BioNTech. Сделать третью прививку должны те, кто вакцинировался более чем полгода назад.