Владелица приюта, где произошло массовое отравление собак не исключила, что в корм мог попасть крысиный яд. Валентина Силич рассказала агентству ТАСС, что предприятие, у которого она закупает корм, также занимается производством отравы. При этом она не считает отравление злонамеренным. Руководитель приюта «Лохматая душа» рассказала, что после вечерней кормежки 16 животных погибли и в десять раз больше оказались парализованы.

Предварительно сообщается о еще двух приютах, где используется тот же корм и есть пострадавшие питомцы – в Московской области и Челябинске.