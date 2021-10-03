Журналисты-расследователи не исключили появления новых имен в публикациях в рамках «Досье Пандоры». В Международном консорциуме агентству РИА «Новости» сказали, что это может произойти в ближайшие дни, месяцы или даже годы. Сейчас они изучают 12 миллионов документов о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. Среди них – 35 бывших и нынешних руководителей государств.

Сегодня признанное иностранным агентом издание «Важные истории» — единственный российский участник консорциума, опубликовало данные досье, касающиеся российских лиц. Журналисты нашли, владельцев офшоров из окружения Путина, составили такой же список про парламентариев, чиновников и их семьи.

Схожая по масштабам утечка данных о владельцах офшоров произошла пять лет назад, когда было опубликовано «Панамское досье». Тогда расследователи заявили об офшорной империи с оборотом в миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина — одного из ближайших друзей Владимира Путина, крестного отца его старшей дочери. Глава государства тогда назвал публикацию «целенаправленным вбросом».