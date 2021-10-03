В Подмосковье по факту крушения вертолета завели уголовное дело. Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в межрегиональном управлении на транспорте СК. На место катастрофы выехала следственная группа.

Вертолет Robinson упал этим вечером во время выполнения учебно-тренировочного полета в городском округе Лыткарино. Все три человека, находившиеся на борту, погибли. Предварительно причиной называют ошибку пилотирования. Другая версия – техническая неисправность.