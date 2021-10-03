Власти Пакистана первыми отреагировали на «Досье Пандоры»

Премьер страны Имран Хан написал в твиттере, что приветствует публикацию документов, разоблачающих богатство элит и в случае подтверждения информации примет меры. Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что члены близкого окружения главы пакистанского правительства владеют офшорными компаниями. Впрочем, данных о причастности к этому самого Хана нет.

В «Досье Пандоры» упоминаются имена 35 бывших и нынешних руководителей государств, в том числе президента России Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского, Азербайджана Ильхама Алиева, а также премьера Чехии Андрея Бабиша, короля Иордании Абдаллы II и бывшего британского премьера Тони Блэра.

Кроме того, признанное иностранным агентом издание «Важные истории» — единственный российский участник консорциума, опубликовал данные досье, касающиеся российских лиц. Журналисты нашли, владельцев офшоров из окружения Путина, составили такой же список про парламентариев, чиновников и их семьи.

Среди прочего главный редактор «Важных историй» Роман Анин (также признанный иностранным агентом), рассказал «Эху» о том, что удалось узнать расследователям о гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте. «Важные истории» отмечают, что публикация «Панамского досье» пять лет назад привела к реформам мировой финансовой системы, отставкам нескольких высокопоставленных чиновников и возбуждению уголовных дел в разных странах мира. Но не в России.