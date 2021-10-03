Издание «Важные истории» опубликовало данные об офшорах окружения Владимира Путина. Это было сделано в рамках обнародования так называемого «Досье Пандоры», документах 14 офшорных регистраторов из разных стран мира, полученных международным консорциумом журналистов-расследователей от анонимного источника.

Так, издание «Важные истории» (признанное иностранным агентом) – участник этого консорциума, — рассказало о том, что Светлана Кривоногих, которую ранее называли матерью третьей дочери Путина, была бенефициаром офшора, владеющего в том числе квартирой в Монако; президент Сбербанка Герман Греф, по сведениям журналистов, владел сингапурским офшором, созданным для управления семейными активами на полсотни миллионов долларов; племянника главы государства Романа Путина связали с офшором на Сейшельских островах, а бенефициарами других западных офшоров, согласно расследованию, стали студенческие друзья президента Виктор Хмарин и Николай Егоров.

Кроме того, главный редактор «Важных историй» Роман Анин (также признанный иностранным агентом), рассказал «Эху» о том, что удалось узнать расследователям о семье главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Схожая по масштабам утечка данных о владельцах офшоров произошла пять лет назад, когда было опубликовано «Панамское досье». Тогда расследователи заявили об офшорной империи с оборотом в миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина — одного из ближайших друзей Владимира Путина, крестного отца его старшей дочери. Путин назвал публикацию «Панамского