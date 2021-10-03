Разбившийся в Подмосковье вертолет выполнял учебно-тренировочный полет

Вертолет «Робинсон», разбившийся в подмосковном Лыткарине, выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Он принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Выполнял учебно-тренировочный полет», — сказал собеседник агентства.