Разбившийся в Подмосковье вертолет выполнял учебно-тренировочный полет

Вертолет «Робинсон», разбившийся в подмосковном Лыткарине, выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Он принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Выполнял учебно-тренировочный полет», — сказал собеседник агентства.
2021-10-03T20:48:27+03:00
2021-10-03T20:48:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:48, 03 октября 2021
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