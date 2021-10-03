Между Британией и Норвегией продолжили самый длинный в мире подводный кабель. Он по дну Северного моря соединяет город Блит на севере Англии с норвежской деревней Квиллад, передает Русская служба Би-би-си. Длина электрокабеля 725 километров. Он нужен для обмена так называемой зеленой энергией между странами. При полной мощности в 1400 мегаватт он сможет снабжать электроэнергией почти полтора миллиона домов.

Благодаря кабелю возобновляемую электроэнергию будут экспортировать из Британии, когда спрос невелик, а выработка ветряных установок высока, или импортироваться из Норвегии в противоположных условиях.