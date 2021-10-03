В «Досье Пандоры» фигурирует имя российского президента

В «Досье Пандоры», которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей фигурирует имя российского президента. Русская служба Би-би-си пишет, что документы среди прочего связывают Владимира Путина с тайными активами в Монако. Кроме того, в расследовании говорится о незадекларированной офшорной компании чешского премьера Андрея Бабиша, которому уже через неделю предстоят выборы. Русская служба Би-би-си отмечает, что одним из главных откровений стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании известными и обеспеченными персонажами через тайные, хотя и вполне легальные офшорные схемы. Один из ярких примеров – семья главы Азербайджана Ильхама Алиева, которая, по утверждению журналистов, имела отношение к сделкам с британской недвижимостью на сумму более полумиллиарда долларов, а также скупка недвижимости в США и Великобритании королем Иордании.

«Досье Пандоры» это сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. Среди них – 35 бывших и нынешних руководителей государств. В ближайшие дни обещают опубликовать расследования о президенте Кении, ближайшем окружении премьера Пакистана и о том, что сделал Владимир Зеленский со своей долей в офшорной компании перед тем, как выиграть выборы президента Украины.