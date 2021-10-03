Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры». Так они назвали сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира. Среди них – 35 бывших и нынешних руководителей государств.

Издание «Важные истории» (признанно иностранным агентом), ставшее единственным российским участником консорциума, уже опубликовало несколько расследований о фигурантах «Досье Пандоры» из России. В частности, журналисты утверждают, что семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Марбелье, а зять главы «Транснефти» Николая Токарева стал гражданином Кипарв и благодаря офшорам владел подрядчиком госкомпании с контрактами на миллиарды рублей.