Суд рассмотрит жалобу политика Гозмана на решение о выплате моральной компенсации журналисту RT Красовскому

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября рассмотрит жалобу политика Леонида Гозмана на решение о выплате моральной компенсации в 300 тысяч рублей журналисту RT Антону Красовскому. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Гозман. «Наш самый справедливый суд в мире решил, что мне удалось невозможное, а именно нанести ущерб репутации, чести и достоинству Маргариты Симоньян, Антона Красовского, Марии Бутиной и прочих людей с канала Russia Today. Я просто рассказал о том, как наш приватный разговор по телефону с бывшим депутатом Госдумы Игорем Яковенко оказался вдруг в распоряжении Антона Красовского, и он это все озвучил в эфире. Стало быть, была прослушка. Кроме того, я позволил себе сказать, что я не уважаю RT. Они подали на меня в суд. Суд первой инстанции признал меня виновным по всем пунктам и полностью удовлетворил их требования, в том числе о выплате от меня Красовскому 300 тысяч рублей. Завтра будет суд второй инстанции», — рассказал Гозман.