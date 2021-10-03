«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу

Петербуржцы по ходу домашнего матча против «Сочи» остались вдесятером. И хотя после этого хозяева открыли счет, гости в ответ смогли забить два гола. Несмотря на поражение «Зенит» остается лидером турнирной таблицы – у него 23 очка. «Сочи» поднялся на третью строчку с 18 очками. В следующем туре питерский клуб сыграет с тульским «Арсеналом» на выезде, а «Сочи» примет на своем поле футболистов «Ростова». Оба мачта пройдут 16 октября.