На синей ветке московского метро произошел сбой движения поездов из-за мужчины, забравшегося на крышу вагона. На станции «Смоленская» пассажиров высадили на перрон. А самого нарушителя задержали. Об этом газете РБК рассказали в пресс-службе столичной подземки. Из-за инцидента несколько следующих поездов вынужденно снизили скорость для соблюдения интервала. Сейчас движение идет по графику.