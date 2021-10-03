На синей ветке московского метро произошел сбой движения поездов из-за мужчины, забравшегося на крышу вагона. На станции «Смоленская» пассажиров высадили на перрон. А самого нарушителя задержали. Об этом газете РБК рассказали в пресс-службе столичной подземки. Из-за инцидента несколько следующих поездов вынужденно снизили скорость для соблюдения интервала. Сейчас движение идет по графику.
2021-10-03T19:33:19+03:00
2021-10-03T19:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 03 октября 2021
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