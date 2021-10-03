Лондон проверит программу поставок танков

Газета Financial Times пишет, что в министерстве обороны выразили растущую обеспокоенность из-за возможных неисправностей боевых машин, а также больших затрат и односторонних рисков. Речь, в том числе идет о танках Ajax, которые Британии поставляют США. Контракт подписали больше 10 лет назад, однако с тех пор Соединенное Королевство получило только 26 машин, ни один из которых так и не поступил на службу. Этим летом британская пресса писала, что на испытаниях военные установили ограничения по скорости для Ajax и сократили время нахождения экипажа 90 минутами. Танкисты жаловались на сильную вибрацию, звон в ушах и невозможность стрелять на ходу.
2021-10-03T19:32:27+03:00
2021-10-03T19:32:27+03:00
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19:32, 03 октября 2021
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