Алжир запретил французским военным самолетам пролетать над своей территорией. Об ограничении в Париже узнали сегодня утром, пишет газета «Фигаро» со ссылкой на источник. По его информации, Алжир просто не предоставил очередное разрешение военным, при этом официального уведомления они не получали. Французские самолеты пролетали над Алжиром по пути в Мали, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад, где они проводят антитеррористическую операцию «Бархан».

Отношения между Парижем и Алжиром резко ухудшились после слов Эмманюэля Макрона, сказавшего, что африканской страной управляет «военно-политическая» система, а ее власти заложили в основу «ненависть к Франции».