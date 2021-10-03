Восемь человек стали жертвами авиакатастрофы в Милане

Агентство АНСА сообщает, что небольшой частный самолет упал на закрытое на ремонт здание парковки неподалеку от станции метро на юго-востоке итальянского города. На борту воздушного судна было два пилота и шесть пассажиров, в том числе ребенок. Борт влетел из миланского аэропорта и направлялся на Сардинию. Что стало причиной ЧП пока не сообщается.
2021-10-03T19:31:41+03:00
2021-10-03T19:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 03 октября 2021
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