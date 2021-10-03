В Израиле перестают действовать «зеленые пропуска» для людей, привитых от коронавируса более полугода назад

Из-за этого в стране начались протесты. Пропуск, который позволяет израильтянам участвовать в массовых мероприятиях и посещать целый ряд различных заведений с сегодня должны аннулировать у тех граждан, которые сделали прививку от ковида более шести месяцев назад. Для возобновления работы сертификата людям теперь нужно привиться третьей дозой. Такие правила официально вступили в силу этим утром.

Изначально предполагалось, что выданные ранее «зелёные пропуска» сегодня перестанут работать. Однако, как пишет газета The Times of Israel, Министерство здравоохранения не справилось с большим количеством запросов на новые документы, и срок действия старых продлили.

Ранее агентство AP сообщало, что из-за новых правил уже в ближайшие дни «зеленые пропуска» потеряет около двух миллионов человек. Недовольные этим решением властей вышли сегодня на протестные акции сразу в нескольких городах страны.

Израиль стал первой страной в мире, которая требует от граждан прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава республики, это уже сделали три с половиной миллиона жителей.