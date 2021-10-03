Подмосковная прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении собак в приюте. Владелица приюта «Лохматая душа» Валентина Силич в интервью «Эху» выразила мнение, что причиной стала некачественная партия корма. «Я считаю, что это не специальное отравление, а, скорее всего, халатность производителя. Возможно, кто-то или уронил мешок с чем-то в чан, или еще что-то. Разумеется, руководство может быть не в курсе того, что происходит в цехе. Не за всем можно уследить. Сам корм не очень хороший. Единственное, что нас держало — это его цена. Приют 2000 животных, мы не можем шиковать — мы едва-едва сводим концы с концами», — отметила Валентина Силич. Силич добавила, что корм отправили в несколько лабораторий и ждут от них ответ.

Предварительно сообщается о еще двух приютах, где используется тот же корм и есть пострадавшие питомцы – в Московской области и Челябинске.