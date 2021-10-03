Полицейские смогли задержать подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

Поймать Александра Лазарева удалось после того, как он попытался угнать автомобиль в городе Орске. Эту информацию подтвердили в силовом ведомстве Оренбургской области. Ориентировки на потенциального преступника были разосланы местным Следственным комитетом сегодня утром. В частности, полиция призывала граждан, которые знают, где можно найти Александра Лазарева, сообщить об этом силовикам. Как выяснилось, он ранее уже был судим за убийство и разбой, в общей сложности он отбыл в тюрьме почти 10 лет. Установить личность подозреваемого смогли после того, как у водонапорной башни в городе Гай обнаружили его вещи со следами крови.

Напомним, в конце сентября в одном из домов обнаружили тела двух девушек со следами насильственной смерти, тело еще одной нашли во дворе дома. Ими оказались студентки местного медицинского колледжа 17,18 и 19 лет, родом из Башкирии. Власти города обещали награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке опасного преступника.

В ближайшее время Александра Лазарева доставят на допрос в Следственный комитет.