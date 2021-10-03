На 71-м году жизни умер народный художник России Иван Лубенников

Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе Российской академии художеств. Причины не называются.

Лубенникова, выпускника академического художественного института им. В. И. Сурикова, называют одним из самых выдающихся художников-фундаменталистов, создавших уникальный стиль в архитектуре. Он, в частности, оформил фасад Московского театра на Таганке, внешний и внутренний облик Государственного музея Маяковского, советского раздела музея Освенцим, а также интерьеры московских и парижских станций метро.