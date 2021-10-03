Грузинская прокуратура не видит нужды спешить с предъявлением нового обвинения Михаилу Саакашвили

Экс-президент уже осужден по двум статьям, а кроме того против него рассматриваются другие уголовные дела, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство. Ранее говорилось о том, что Саакашвили предъявят обвинение в незаконном пересечении границы.

Бывший глава государства, не появлявшийся в стране с 2013 года, въехал в Грузию 1 октября накануне муниципальных выборов и был задержан. Основанная им оппозиционная партия «Единое национальное движение», согласно данным ЦИК набирает почти 34%. Правящая «Грузинская мечта» — почти 45%.