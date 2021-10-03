«Аэрофлот» перестал возвращать купленные билеты бесплатно

Как рассказали в компании газете РБК, правила изменились с конца сентября. Перевозчик пояснил, что платит за использование внешних систем при оформлении билетов и эти затраты становятся убытком в случае возвратов. Сбор, таким образом, должен компенсировать фактические траты.

При покупке билетов напрямую у «Аэрофлота», компания взимает 270 рублей при перелетах внутри страны и около 330 рублей за границу. Если клиенты покупают билеты через несвязанные с авиакомпанией каналы, сбор составляет более 700 рублей.