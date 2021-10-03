Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm

Министерство здравоохранения сообщает, что со следующей среды полностью вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест. Впрочем, они все равно должны будут его сделать в течение 36 часов после въезда. Кроме того, те, кто не проживает на полуострове постоянно, должны заблаговременно пройти электронную регистрацию.