Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm

Министерство здравоохранения сообщает, что со следующей среды полностью вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест. Впрочем, они все равно должны будут его сделать в течение 36 часов после въезда. Кроме того, те, кто не проживает на полуострове постоянно, должны заблаговременно пройти электронную регистрацию.
2021-10-03T18:32:20+03:00
2021-10-03T18:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 03 октября 2021
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