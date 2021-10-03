По меньшей мере 12 человек погибли и еще 32 ранены при взрыве у мечети в Кабуле

Теракт произошел во время прощания с матерью официального представителя движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в афганской службе безопасности передает, что целями злоумышленников были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров. Пока говорится о задержании трех подозреваемых в причастности к взрыву.
2021-10-03T18:31:46+03:00
2021-10-03T18:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 03 октября 2021
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