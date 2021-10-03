Z Архив новостей новости
5 4 6 254
18:31, 03 октября 2021

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 32 ранены при взрыве у мечети в Кабуле

Теракт произошел во время прощания с матерью официального представителя движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в афганской службе безопасности передает, что целями злоумышленников были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров. Пока говорится о задержании трех подозреваемых в причастности к взрыву.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 83 6 7587 28.09
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

«Доносчики России» ороши «офицеры» – испугались спектакля! Может, у кого в России еще и остались понятия об офицерской чести, но уж точно не у этих. А спектакль «Первый хлеб», между тем, отличный…

5 97 6 11355 15:40
Новости

Александр Лукашенко не исключил, что будет править до конца жизни В интервью телеканалу CNN он сказал, что это произойдет в случае вмешательства Запада в дела Белоруссии…

5 42 6 13367
Новости

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что останется на своем посту до конца жизни В интервью американскому телеканалу CNN он назвал условия, при которых это произойдет…

5 57 6 6911
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Год без Ирины Славиной Славину затравили. Её сожгли в огне травли…

5 51 6 7016 02.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Эрдоган — заря завтрашнего дня мировой политики Одни из самых сильных и уверенных политиков в современном мире, где из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы…

5 65 6 9228 29.09
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 149 6 22192 01.10
Блоги

Михаил Новицкий актер, музыкант, эколог

Кто кричал «Слава Украине!» в Петербурге? Всем присутствующим было приказано оставаться на местах, ибо пассажиры кораблика должны дать письменные пояснения, кто из них посмел кричать во время плавания «Слава Украине!»...

5 88 6 14015 07:18
Блоги

Сергей Марков политолог

Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры…

5 124 6 21564 29.09
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 116 6 19949 02.10
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 101 6 17501 01.10
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 188 6 34440 28.09
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 160 6 32202 01.10
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 94 6 19631 27.09
Новости

«Левада-Центр»: Доверие россиян к президенту Владимиру Путину снизилось на 1 п.п. после думских выборов Сейчас, согласно опросам, ему доверяют 30% жителей страны…

5 26 6 5494
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 185 6 41298 29.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал «остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности» Происходящее после выборов в Госдуму он назвал «политическим беспределом»...

5 54 6 75824
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
До Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть…

5 35 6 82759 29.09
#слушать 51:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 83 6 7436 28.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 135 6 147428 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А так можно было? Понимание того, что ты даже на самом высоком посту не превращаешься в наместника бога, а остаешься обычным человеком и несешь ответственность за свои поступки – это важнейшая вещь…

5 39 6 52318 30.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9280901
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5044092

Сегодня в эфире