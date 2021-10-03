Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на муниципальных выборах в республике. Она набирает, по данным Центризбиркома, почти 45% голосов. «Единое национальное движение», которое было основано бывшим президентом Михаилом Саакашвили, получает около 34%.

Накануне этих выборов в страну вернулся бывший президент Михаил Саакашвили. В пятницу он был задержан. Между тем у Саакашвили украинское гражданство. В этой связи президент Украины Владимир Зеленский пообещал приложить максимум усилий для его освобождения. Зеленский в то же время считает, что решение Саакашвили вернуться на родину было неправильным.