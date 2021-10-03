Алжир запретил французским военным самолётам летать над своей территорией

Это может быть связано с недавним высказыванием президента Эммануэля Макрона.

Генеральный штаб Франции этим утром обнаружил, что Алжир закрыл своё воздушное пространство для пролёта её военных самолётов. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники. По данным издания, военные не получали каких-либо официальных уведомлений от представителей африканского государства, чиновники просто не предоставили необходимых разрешений.

Накануне Алжир также отозвал из Франции своего посла. Это произошло после того, как президент Эммануэль Макрон на встрече с родственниками участников Алжирской войны сказал, что власти североафриканской республики переписали историю. Как сообщала газета Le Monde, французский лидер спросил, существовала ли вообще алжирская нация до колонизации и сказал, что элиты этого государства заложили в его основу ненависть к Франции.

В руководстве Алжира эти слова назвали неприемлемым вмешательством во внутренние дела государства. Там отметили, что Макрон оскорбил память более пяти с половиной миллионов человек, которые погибли в борьбе за освобождение от колонистов.

Алжир в течение почти ста лет считался французской провинцией. Независимость он получил в начале шестидесятых годов.