Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай Оренбургской области задержан, сообщили в УМВД. Фоторобот и приметы подозреваемого были размещены на сайте Следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области.

Жестокое убийство произошло в четверг ночью в городе Гай Оренбургской области. Тела трех студенток, одна из которых была еще несовершеннолетней, нашли с множественными колото-резаными ранами. Соседи утверждают, что не слышали никакого шума, а по месту учебы все три убитые девушки характеризуются положительно. В Оренбургскую область они приехали из Башкирии для учебы в медицинском колледже.