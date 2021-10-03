В России опять обновился максимум смертей от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, умерли 890 заразившихся. Кроме того, впервые с начала пандемии было зафиксировано более шести тысяч умерших от коронавируса за неделю. Растет показатель заболеваемости: за минувшие сути заразились почти 26 тысяч человек. Независимый демограф Алексей Ракша сказал «Эху», что подозревает официальную статистику в многократном занижении данных о заболеваемости и смертности. По мнению Алексея Ракши, ситуация с занижением статистики примерно такая же, как и в прошлые периоды пандемии. Профессор, молекулярный биолог Константин Северинов считает, что одной из причин роста случаев заражения в России является низкие темпы вакцинации. По мнению Северинова, в России от коронавируса умирает в десять раз больше людей, чем в странах, где большинство населения получило прививку.