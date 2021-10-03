Международный консорциум журналистов в ближайшие часы выпустит масштабное расследование

Материал под заголовком «Досье Пандоры», который фактически является продолжением Панамского архива, должен появиться в 19:30 по Москве. В работе над ним приняли участие свыше 600 журналистов-расследователей из более чем 100 стран. Единственным российским партнером стало интернет-издание «Важные истории», которое власти считают иностранным агентом. Как пишет издание в своем Телеграмм-канале, к ним в результате утечки попали почти 12 миллионов различных документов, в том числе и об офшорах российских чиновников, парламентариев, а также людей из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Конкретные фамилии пока не называются.

Панамское досье вышло в свет в 2016 году и вызвало мощный резонанс. В частности, в утекших в открытый доступ документах упоминались фамилии множества бывших и действующих мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе из России.

В свою очередь Панама уже высказала опасения из-за предстоящего расследования. В частности, они уверяют, что это может негативно повлиять на имидж страны и просят журналистов учесть этот нюанс.