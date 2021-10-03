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18:06, 03 октября 2021

Московский театр «Современник» возобновляет показ нашумевшего спектакля «Первый хлеб»

Менее чем через час он должен начаться на сцене театра. Между тем премьерные показы минувшим летом сопровождались акциями протеста недовольных спектаклем. В частности, представители организации «Офицеры России» обвиняли создателей спектакля в оскорблении ветеранов.

Исполнительница главной роли в спектакле актриса Лия Ахеджакова на днях пожаловалась в интервью газете «Московский комсомолец» на то, что из-за резонанса вокруг спектакля и поступавших угроз она боится выходить на сцену. Ахеджакова подчеркнула, что угрозы гораздо опаснее цензуры. Член Президиума организации «Офицеры России» Антон Цветков в свою очередь сказал Эху, что считает их жалобу удовлетворённой. «В настоящий момент жалоб больше не поступало. Насколько мы понимаем, вопрос находится на контроле у правоохранительных органов, мэрии Москвы и администрации театра. И мы убеждены, что при таком подходе нарушений прав ветеранов не будет», — отметил он. Цветков добавил, что никто от организации присутствовать на спектакле в целях проверки не будет. «А зачем? Репертуар театра идет в плановом режиме, а непосредственно тех фраз, которые оскорбляли ветеранов, героев Советского Союза, в спектакле уже нет», — заключил он. Сейчас контролем спектакля занимаются другие структуры, дсообщил Цветков

Главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков между тем считает надуманным конфликт между общественными организациями и театром «Современник». «Оснований для конфликта просто нет. Тот, кто хочет прийти в «Современник», придет и посмотрит, кто не хочет — не посмотрит. Что касается так называемого протеста ветеранов, на который ссылались «Офицеры России», а потом и Следственный комитет, дело в том, что и на первом, и на втором показе спектакля были журналисты «Театрала», и в зале не было ни одного ветерана. Поэтому кто написал эти доносы и жалобы — большой вопрос», — отметил В.Яков. Яков добавил, что история с «Современником» вряд ли повлияет на цензуру в театрах. Он напомнил слова министра культуры Ольги Любимовой о том, что по конституции цензура запрещена.


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