Московский театр «Современник» возобновляет показ нашумевшего спектакля «Первый хлеб»

Менее чем через час он должен начаться на сцене театра. Между тем премьерные показы минувшим летом сопровождались акциями протеста недовольных спектаклем. В частности, представители организации «Офицеры России» обвиняли создателей спектакля в оскорблении ветеранов.

Исполнительница главной роли в спектакле актриса Лия Ахеджакова на днях пожаловалась в интервью газете «Московский комсомолец» на то, что из-за резонанса вокруг спектакля и поступавших угроз она боится выходить на сцену. Ахеджакова подчеркнула, что угрозы гораздо опаснее цензуры. Член Президиума организации «Офицеры России» Антон Цветков в свою очередь сказал Эху, что считает их жалобу удовлетворённой. «В настоящий момент жалоб больше не поступало. Насколько мы понимаем, вопрос находится на контроле у правоохранительных органов, мэрии Москвы и администрации театра. И мы убеждены, что при таком подходе нарушений прав ветеранов не будет», — отметил он. Цветков добавил, что никто от организации присутствовать на спектакле в целях проверки не будет. «А зачем? Репертуар театра идет в плановом режиме, а непосредственно тех фраз, которые оскорбляли ветеранов, героев Советского Союза, в спектакле уже нет», — заключил он. Сейчас контролем спектакля занимаются другие структуры, дсообщил Цветков

Главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков между тем считает надуманным конфликт между общественными организациями и театром «Современник». «Оснований для конфликта просто нет. Тот, кто хочет прийти в «Современник», придет и посмотрит, кто не хочет — не посмотрит. Что касается так называемого протеста ветеранов, на который ссылались «Офицеры России», а потом и Следственный комитет, дело в том, что и на первом, и на втором показе спектакля были журналисты «Театрала», и в зале не было ни одного ветерана. Поэтому кто написал эти доносы и жалобы — большой вопрос», — отметил В.Яков. Яков добавил, что история с «Современником» вряд ли повлияет на цензуру в театрах. Он напомнил слова министра культуры Ольги Любимовой о том, что по конституции цензура запрещена.