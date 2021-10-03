Высокое атмосферное давление в столичном регионе сохранится как минимум до середины следующей недели, говорят метеорологи. В среду и четверг оно может составить 767 мм рт.ст., передает агентство РИА «Новости». Минувшей ночью атмосферное давление в столице побило рекорд октября, когда его значение составило 762 мм рт.ст. Причина этого в антициклоне, который находится над большей частью европейской России.