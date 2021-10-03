В Дагестане более 25 тысяч жителей остались без света из-за аварии. Перебои с энергоснабжением затронули два района на юго-западе республики, передает агентство «Интерфакс». Последствия аварии сейчас устраняют ремонтные бригады. Часть потребителей уже удалось подключить, заверили в министерстве энергетики региона.