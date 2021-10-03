В Израиле вступили в силу новые правила выдачи так называемых «зеленых пропусков». Их получают те, кто сделал прививки от коронавируса. Как предупредили в министерстве здравоохранения страны, у тех, кто получил вторую дозу вакцины больше полугода назад, документ теряет силу. Для того, чтобы вновь воспользоваться этим пропуском, необходимо сделать третью прививку. С сегодняшнего дня его надо предъявлять при посещении массовых мероприятий, спортивных состязаний, театров и кинозалов, заведений общепита, гостиниц и религиозных учреждений.