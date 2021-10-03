В Израиле вступили в силу новые правила выдачи так называемых «зеленых пропусков». Их получают те, кто сделал прививки от коронавируса. Как предупредили в министерстве здравоохранения страны, у тех, кто получил вторую дозу вакцины больше полугода назад, документ теряет силу. Для того, чтобы вновь воспользоваться этим пропуском, необходимо сделать третью прививку. С сегодняшнего дня его надо предъявлять при посещении массовых мероприятий, спортивных состязаний, театров и кинозалов, заведений общепита, гостиниц и религиозных учреждений.
2021-10-03T17:36:10+03:00
2021-10-03T17:38:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913716-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:36, 03 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…