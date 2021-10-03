Нарастает напряженность в районе Тайваня. Власти этого государства говорят, что за последние несколько дней китайские военные самолеты неоднократно нарушали воздушную границу республики. В субботу в ее воздушном пространстве находилось одновременно четыре десятка китайских самолетов. В министерстве обороны Тайваня называют это рекордным показателем. В свою очередь в Пекине настаивают, что этот пролет устраивался в рамках военных учений. Тайвань более семидесяти лет назад отделился от Китая, однако Пекин не признает независимость острова.