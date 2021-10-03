Евросоюз, как пишет немецкая газета Die Welt, может создать военную учебную миссию на территории Украине. Как следует из документа внешнеполитической службы ЕС, который оказался в распоряжении издания, такой шаг призван стать выражением солидарности с Украиной на фоне давления со стороны России, а также в свете ситуации с Крымом. По сведениям журналистов, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины.
2021-10-03T17:34:54+03:00
2021-10-03T17:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 03 октября 2021
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