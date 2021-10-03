Полиция сняла пассажира, который забрался на крышу вагона поезда в московском метро. Инцидент произошел на станции Смоленская Арбатско-Покровской линии. Как рассказали в руководстве столичной подземки, из-за постороннего на крыше вагона высадили всех пассажиров поезда. После того, как нарушителя задержали движение на ветке возобновилось согласно графику.