Полиция сняла пассажира, который забрался на крышу вагона поезда в московском метро. Инцидент произошел на станции Смоленская Арбатско-Покровской линии. Как рассказали в руководстве столичной подземки, из-за постороннего на крыше вагона высадили всех пассажиров поезда. После того, как нарушителя задержали движение на ветке возобновилось согласно графику.
2021-10-03T17:34:19+03:00
2021-10-03T17:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 03 октября 2021
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