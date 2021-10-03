Алтайский общественный деятель, бывший кандидат в Госдуму от «Яблока» Виктор Рау покинул Россию. Он написал на своей странице в «ВКонтакте», что он уехал в Грузию из-за давления в связи с оппозиционной деятельность. Кроме того, Рау напомнил, что в отношении него и его внука возбудили уголовные дела. Речь идет о статье о неоднократном нарушении правил проведения акций протеста.
2021-10-03T17:33:27+03:00
2021-10-03T17:34:26+03:00
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17:33, 03 октября 2021
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