Алтайский общественный деятель, бывший кандидат в Госдуму от «Яблока» Виктор Рау покинул Россию. Он написал на своей странице в «ВКонтакте», что он уехал в Грузию из-за давления в связи с оппозиционной деятельность. Кроме того, Рау напомнил, что в отношении него и его внука возбудили уголовные дела. Речь идет о статье о неоднократном нарушении правил проведения акций протеста.