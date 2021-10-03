В Оренбургской области полиция назвала имя подозреваемого в убийстве трех студенток. Это 30-летний ранее судимый Александр Лазарев. Полицейские просят помощи в его поисках.

Жестокое убийство произошло в четверг ночью в городе Гай Оренбургской области. Тела трех студенток, одна из которых была еще несовершеннолетней, нашли с множественными колото-резаными ранами. Соседи утверждают, что не слышали никакого шума, а по месту учебы все три убитые девушки характеризуются положительно. В Оренбургскую область они приехали из Башкирии для учебы в медицинском колледже.

За несколько дней следователи опросили больше сотни знакомых, родственников и однокурсников погибших. Следственные действия проходили, в том числе, в Башкирии. Сегодня утром полиция распространила описание и фотографии подозреваемого. Ведомство просит помощи общественности в поисках Александра Вячеславовича Лазарева, 1991 года рождения. В день убийства он был одет в замшевую короткую светло-коричневую куртку, темные штаны и чёрные кроссовки. С собой у него была черная спортивная сумка. Портал Orsk.ru пишет, что разыскиваемый, скорее всего, ранее был осужден за разбой и за убийство владельца бара «Апельсин» в городе Орске в 2012 году. Тогда он, как установил суд, будучи нетрезвым, поссорился с владельцем бара и ударил его ножом. Что могло стать причиной тройного убийства, в котором сейчас подозревают Александра Лазарева, следственный комитет пока не озвучивает.

Фоторобот и приметы подозреваемого размещены на сайте Следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области.